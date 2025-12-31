Perché le lenticchie a Capodanno portano fortuna? La verità nascosta degli antichi romani

Le lenticchie a Capodanno sono tradizionalmente associate alla fortuna, ma qual è la loro origine? Fin dai tempi degli antichi Romani, questo legume è stato considerato simbolo di abbondanza e prosperità, grazie alla forma e alla ricchezza di piccoli semi. Questa usanza si è tramandata nel tempo, consolidando il suo ruolo come rito propiziatorio per un nuovo anno ricco di successi e benessere.

Sono in molti a chiedersi perché consumare lenticchie a Capodanno sia considerato un gesto di buon auspicio per l'anno nuovo. Questa tradizione, profondamente radicata nella cultura italiana, affonda le sue origini in credenze antichissime, legate a culti e superstizioni di popoli che hanno vissuto millenni prima di noi. La lenticchia è uno dei primi legumi ad essere stato coltivato e commercializzato dall'uomo. I primi a trarne vantaggio sono stati gli antichi egizi, che già 500 anni prima di Cristo viaggiavano per il Mediterraneo diretti verso Italia e Grecia per rivendere le loro rinomate lenticchie.

