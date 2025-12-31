Jannik Sinner si prepara a un viaggio importante, con una tappa in Corea prima di affrontare l’adattamento in Australia. La fase di acclimatamento, fondamentale per ottimizzare le prestazioni, durerà alcuni giorni prima dello Slam. La pianificazione accurata delle tappe e dei tempi di preparazione è essenziale per garantire il massimo rendimento durante le competizioni più importanti della stagione.

Tutto in agenda. La programmazione per un tennista di alto livello sta diventando sempre più cruciale, specialmente nel caso di Jannik Sinner, il cui obiettivo è raggiungere le fasi finali di tutti i tornei a cui partecipa. Analogamente a quanto realizzato negli ultimi due anni, l’altoatesino ha deciso di non giocare nessun torneo ufficiale prima degli Australian Open (18 gennaio-1° febbraio). Questa scelta è mirata alla preparazione e agli allenamenti, funzionali al primo Major del 2026. L’intento di Jannik è quello di confermarsi campione per la terza volta consecutiva a Melbourne, un traguardo raggiunto nella storia solo da Jack Crawford, Roy Emerson e Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché Jannik Sinner andrà prima in Corea e quanti giorni durerà l’adattamento in Australia prima dello Slam

