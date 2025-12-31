Perché ho denunciato Alfonso Signorini dopo 4 anni? Quando sei coinvolto in dinamiche di vergogna e paura ti colpevolizzi temi di non essere creduto Ho fatto terapia | così Antonio Medugno in un video

Antonio Medugno spiega le ragioni della sua denuncia contro Alfonso Signorini, condividendo il percorso di riflessione e terapia che lo ha portato a parlare dopo quattro anni. In un video sobrio, Medugno sottolinea di non cercare approvazione né compassione, ma di aver deciso di affrontare pubblicamente la questione per chiarire le sue motivazioni e condividere la propria esperienza.

“Faccio questo video una volta sola, poi torno alla mia vita. Non sto cercando approvazione, non sto cercando compassione. Rispondo con calma e con i fatti alle domande che leggo ovunque “: così parla Antonio Medugno, il modello e tiktoker napoletano ventisettenne, ex concorrente del Grande Fratello Vip, che pochi giorni fa ha denunciato Alfonso Signorini, ora indagato per violenza sessuale ed estorsione. Medugno risponde ad alcune domande che appaiono nel reel postato su Instagram, la prima “perché hai denunciato dopo quattro anni?”: “Perché per anni ho provato a seppellirla e perché quando sei coinvolto in dinamiche di vergogna e paura spesso non denunci subito, ti chiudi, ti colpevolizzi, e temi di non essere creduto “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

