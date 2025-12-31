Perché Alfonso Signorini è indagato dalla Procura di Milano per violenza sessuale ed estorsione

Alfonso Signorini è sotto indagine da parte della Procura di Milano per accuse di violenza sessuale ed estorsione, a seguito di una querela presentata da Antonio Medugno, giovane modello e influencer. Medugno ha accusato Signorini di aver subito comportamenti inappropriati, rendendo pubblica la denuncia nel contesto di un'intervista a Falsissimo di Fabrizio Corona. La vicenda è attualmente oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

Alfonso Signorini è indagato dalla Procura della Repubblica di Milano per le ipotesi di estorsione e violenza sessuale in seguito alla querela presentata da Antonio Medugno, modello e tiktoker napoletano di 27 anni che, prima della denuncia, al format Falsissimo di Fabrizio Corona ha raccontato la presunta violenza subita dal conduttore dall’ormai ex conduttore del Grande Fratello. Secondo quanto denunciato dal giovane, il conduttore televisivo avrebbe esercitato pressioni e messo in atto comportamenti abusivi tra il 2021 e il 2022, prospettando come contropartita la possibilità di entrare nel cast del reality. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Perché Alfonso Signorini è indagato dalla Procura di Milano per violenza sessuale ed estorsione Leggi anche: Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione, la mossa della procura di Milano dopo il caso Grande Fratello Leggi anche: Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione, atto dovuto della Procura di Milano dopo querela dell'ex concorrente Gf Medugno La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Alfonso Signorini, la richiesta sul Grande Fratello: “Non la sopportava più” - L’8 luglio, durante la serata con la stampa, Pier Silvio Berlusconi presenta i palinsesti Mediaset: ci si aspetta maggiori chiarimenti in merito alle indiscrezioni legate al Grande Fratello. dilei.it Auguro a tutti tanta serenità e in primis ad Alfonso, perché so per certo che adesso sta soffrendo tantissimo per questa faccenda. “ Nelle ultime ore la sparizione dell’account Instagram di Alfonso Signorini non è passata inosservata. Il conduttore del Grande Fr - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.