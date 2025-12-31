Per l’area di via Morigi il Pug prevede già la destinazione a verde pubblico
L’area di via Morigi è già prevista dal PUG come spazio verde pubblico. Gestire questa zona implica un dialogo aperto e inclusivo con la comunità, ascoltando le diverse prospettive e esigenze dei cittadini. Un’amministrazione attenta lavora per conciliare sviluppo e tutela del patrimonio urbano, garantendo interventi trasparenti e partecipati che favoriscano il benessere collettivo e il rispetto dell’ambiente.
«Amministrare significa ascoltare tutte le voci della città, in un confronto pubblico ampio e informato. Il dialogo con la Consulta Ambiente e Territorio – cui gli assessori comunali, quando invitati, hanno sempre garantito la loro fattiva presenza - è una componente fondante di questo percorso. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Cervia investe sul verde pubblico: 100mila euro per dieci aree attrezzate e una nuova area cani
Leggi anche: Pug al giro di boa. Confronto pubblico, il passaggio si è chiuso
Calciomercato a casa Lanciano, la società annuncia il colpo in entrata Matteo Morigi. La nota ufficiale: Leggi articolo completo http://dlvr.it/TQ0sqL #Calciomercato #Lanciano #MatteoMorigi #Calcio #Sport - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.