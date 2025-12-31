Per l’area di via Morigi il Pug prevede già la destinazione a verde pubblico

L’area di via Morigi è già prevista dal PUG come spazio verde pubblico. Gestire questa zona implica un dialogo aperto e inclusivo con la comunità, ascoltando le diverse prospettive e esigenze dei cittadini. Un’amministrazione attenta lavora per conciliare sviluppo e tutela del patrimonio urbano, garantendo interventi trasparenti e partecipati che favoriscano il benessere collettivo e il rispetto dell’ambiente.

