Per l’area di via Morigi il Pug prevede già la destinazione a verde pubblico

Da ilpiacenza.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’area di via Morigi è già prevista dal PUG come spazio verde pubblico. Gestire questa zona implica un dialogo aperto e inclusivo con la comunità, ascoltando le diverse prospettive e esigenze dei cittadini. Un’amministrazione attenta lavora per conciliare sviluppo e tutela del patrimonio urbano, garantendo interventi trasparenti e partecipati che favoriscano il benessere collettivo e il rispetto dell’ambiente.

«Amministrare significa ascoltare tutte le voci della città, in un confronto pubblico ampio e informato. Il dialogo con la Consulta Ambiente e Territorio – cui gli assessori comunali, quando invitati, hanno sempre garantito la loro fattiva presenza - è una componente fondante di questo percorso. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

per l8217area di via morigi il pug prevede gi224 la destinazione a verde pubblico

© Ilpiacenza.it - «Per l’area di via Morigi il Pug prevede già la destinazione a verde pubblico»

Leggi anche: Cervia investe sul verde pubblico: 100mila euro per dieci aree attrezzate e una nuova area cani

Leggi anche: Pug al giro di boa. Confronto pubblico, il passaggio si è chiuso

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.