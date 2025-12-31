Per la Valsa Group è un brusco risveglio E’ Piacenza a guadagnarsi la Final Four
La Gas Sales Piacenza si qualifica per la Final Four dopo aver superato la Valsa Group Modena in quattro set. La partita, disputata a Piacenza, ha visto i padroni di casa conquistare la vittoria con punteggi di 25-18, 25-22, 21-25 e 25-14. Un risultato importante che segna un momento di svolta per la squadra locale, consolidando la propria posizione nel torneo.
GAS SALES PIACENZA 3 VALSA GROUP MODENA 1 (25-18 25-22 21-25 25-14) Piacenza: Bovolenta 15, Porro 1, Gutierrez 14, Mandiraci 21, Galassi 4, Comparoni 13, Pace (L), Leon, Seddik, Andringa, Travica ne, Bergmann ne, Fraeleone ne, Loreti (L2) ne. All. Boninfante. Modena: Buchegger 13, Tizi-Oualou 3, Davyskiba 5, Porro 7, Sanguinetti 11, Anzani 5, Perry (L), Massari 1, Ikhbayri 3, Giraudo, Bento 10, Federici (L2), Mati ne, Tauletta ne. All. Giuliani. Arbitri: Puecher e Brancati. Note: spettatori 2576. Durata set: 24’, 29’, 31’, 27’. Tot: 1h51. Piacenza: ace 7, bs 15, muri 12, errori totali 21. Modena: ace 4, bs 19, muri 6, errori totali 28. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
L’ingresso in campo della Valsa Group Modena per i quarti di finale di Coppa Italia con Piacenza #ParlandodiSport #ModenaVolley #Pallavolo #Volley #Modena - facebook.com facebook
PRIMO MATCH DEL 2026 CON MODENA! Valsa Group Modena Domenica 4 Gennaio 2026 Ore 17.00 Kioene Arena Biglietti disponibili su VivaTicket #DNAbianconero #PiùDiUnaSquadra #SoneparPadova x.com
