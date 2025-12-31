Al terzo anno di governo, il metodo Meloni si conferma come una presenza stabile nel panorama politico italiano. Nonostante le sfide, il suo approccio sembra aver consolidato un consenso che resiste sia alle elezioni che alle rilevazioni. Questa continuità solleva domande sulla tenuta del sistema e sulle ragioni di un sostegno che appare più solido rispetto alle aspettative iniziali.

«Come mai il governo Meloni, al terzo giro di boa, non crolla né alle elezioni né nelle rilevazioni?». La domanda dell’anno che si chiude è stata questa? No. È quella che rimbalza però – come un mantra – nelle redazioni, fra gli addetti ai lavori e gli analisti. Decisamente di meno si è registrata fra i cittadini, nei mercati, nei bar. Il motivo è chiaro: la “bolla” del circo, ops, del circuito politico-mediatico è ormai una echo chamber. Una bolla autoreferenziale, appunto. Sul Secolo d’Italia, anche in questo 2025, abbiamo risposto puntualmente a questa domanda: raccontando “in chiaro” l’azione di governo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Per il terzo anno la “bolla” del mainstream deve arrendersi: il metodo Meloni è (l’unica) solida realtà

Leggi anche: La trasformazione di Giorgia Meloni da underdog a regina del mainstream

Leggi anche: L’Ostra è inarrestabile. Il Lunano deve arrendersi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Per il terzo anno la bolla del mainstream deve arrendersi: il metodo Meloni è (l'unica) solida realtà.

Trump, Ucraina, riforme: il 2025 di Giorgia Meloni, terzo anno alla guida del Paese x.com

Per il terzo anno di fila è il River Plate il Club a vedere più tifosi nel proprio stadio. - facebook.com facebook