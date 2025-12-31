Per il Napoli si prospetta un mercato creativo

Il mercato invernale si avvicina e il Napoli si prepara a pianificare le proprie strategie di mercato. La dirigenza azzurra analizza attentamente le possibili operazioni per rinforzare la squadra, mantenendo un approccio equilibrato e mirato. In questo contesto, si prospettano opportunità e sfide che richiederanno attenzione e pianificazione per garantire continuità e crescita al club partenopeo.

Sky, Di Marzio: "Sarà mercato creativo. Lucca? Se parte, arriva una punta" - Così Gianluca Di Marzio, esperto di Sky Sport, commentando quelle che saranno le mosse del club azzurro tra qualche ... tuttonapoli.net

TUTTOSPORT - Mercato, Napoli e Inter su Norton-Cuffy e Palestra, il punto della situazione - Tuttosport scrive di una vera e propria lotta di mercato tra Napoli e Inter per accaparrarsi gli esterni Norton- napolimagazine.com

18enne #accoltellato a Napoli. "Mi dispiace": le parole del 15enne costituitosi per il ferimento grave del calciatore Bruno Petrone; gli si prospetta il tentato omicidio con porto abusivo di arma da taglio. Con lui anche 4 17enni, in stato di fermo. Sono tutti incen x.com

Zinzi (Lega): Fico senza giunta, grave danno per la Campania NAPOLI, 29 DIC - "L'immagine del Presidente Roberto Fico che si presenta da solo, senza la Giunta, all'insediamento del Consiglio Regionale è una gran brutta figura e un danno per i cittadini, le f - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.