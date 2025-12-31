Per il Napoli si prospetta un mercato creativo
Il mercato invernale si avvicina e il Napoli si prepara a pianificare le proprie strategie di mercato. La dirigenza azzurra analizza attentamente le possibili operazioni per rinforzare la squadra, mantenendo un approccio equilibrato e mirato. In questo contesto, si prospettano opportunità e sfide che richiederanno attenzione e pianificazione per garantire continuità e crescita al club partenopeo.
Le possibili operazioni di mercato in casa partenopea in vista del mercato invernale. Manca poco all’apertura del mercato invernale, e la dirigenza partenopea studia i . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
