Per il governo Meloni parlano i fatti

Il governo Meloni si distingue per i risultati concreti ottenuti finora, dimostrando un approccio pragmatico e orientato ai fatti. Pur senza essere un sostenitore appassionato, è evidente che l'esecutivo ha saputo affrontare le sfide con determinazione, anche in un contesto politico complesso. Riconoscere i meriti di questa amministrazione significa basarsi sui dati e sui risultati concreti, al di là delle opinioni personali o delle critiche sterili.

I fatti contano non le chiacchiere. Non sono uno sfegatato della Meloni ma bisogna avere l'onestà di riconoscere che si è rivelata molto più in gamba del privisto, nonostante la mediocrità di alcuni ministri. Da ex-imprenditore con legami internazionali e di formazione francese cartesiana, prediligo i fatti. Nel caso specifico del governo attuale, dopo tre anni, la maggior parte dei fatti sono positivi, oltre ogni previsione. Primo, la stabilità del governo con una maggioranza che non ha visto nessuna erosione dei numeri, come si é verificato spesso, basta ricordare i governi Prodi, Renzi o Conte, tutti finiti male.

