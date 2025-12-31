Pensioni gli aumenti a gennaio 2026 fascia per fascia

A partire da gennaio 2026, le pensioni in Italia subiranno degli aumenti differenziati in base alle diverse fasce di reddito, secondo il meccanismo di adeguamento all'inflazione previsto dalla legge. Questa modifica interesserà milioni di pensionati e rappresenta un aggiornamento importante per il sistema previdenziale nazionale, con effetti concreti sulle entrate di molte famiglie italiane. Ecco cosa cambia e come verranno calcolati gli incrementi.

Importanti notizie per il sistema pensionistico italiano, con un aggiornamento che riguarda milioni di assegni e che nasce dal consueto meccanismo di adeguamento legato all'inflazione. Il riferimento resta l'andamento dei prezzi calcolato dall'Istat e i parametri fissati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che hanno stabilito come intervenire sugli importi, mantenendo l'obiettivo di tutelare il potere d'acquisto in una fase in cui i costi della vita hanno inciso in modo significativo sui bilanci dei pensionati. Dal 1° gennaio 2026 entrerà infatti in vigore un coefficiente provvisorio di rivalutazione pari all'1,4%, definito da un decreto del Mef pubblicato in Gazzetta Ufficiale e destinato, se necessario, a essere corretto successivamente.

