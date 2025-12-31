Pensioni gennaio 2026 | calendario dei pagamenti

Per le pensioni di gennaio 2026, è importante conoscere le date di pagamento. Poste Italiane effettua i versamenti anche il sabato, mentre le banche sono ferme fino al lunedì successivo. Questa differenza può influire sui tempi di ricezione. Di seguito, il calendario ufficiale dei pagamenti per aiutare i pensionati a pianificare al meglio.

La differenza tra Poste e banche dipende dal fatto che Poste Italiane opera anche il sabato, mentre il sistema bancario resta fermo fino al lunedì

