Pensioni di gennaio 2026 ecco quando saranno pagate in provincia di Latina

Le pensioni di gennaio 2026 nella provincia di Latina saranno disponibili a partire da sabato 3 gennaio. Poste Italiane ha comunicato che gli 87 uffici postali della zona effettueranno i pagamenti da quella data, garantendo l'accesso ai pensionati. Questa informazione è utile per organizzare al meglio il ritiro delle pensioni in vista dell’inizio del nuovo anno.

Quando verranno pagate le pensioni con l'inizio del nuovo anno? Poste Italiane ha infatti comunicato che in tutti gli 87 uffici postali della provincia di Latina le pensioni del mese di gennaio saranno in pagamento a partire da sabato 3 e, alla stessa data, saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto o di una Postepay che abbiano scelto l'accredito.

