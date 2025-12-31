Pensioni 2026 | scatta il conguaglio assegni stravolti

A gennaio 2026, le pensioni subiranno importanti aggiornamenti, tra cui adeguamenti all'inflazione, conguagli fiscali sul 2025 e il ripristino delle trattenute sospese a dicembre. Questi cambiamenti influiranno sugli importi percepiti dai pensionati, determinando variazioni nelle prossime emissioni. È importante conoscere le modalità di calcolo e le implicazioni di queste novità per una corretta gestione delle proprie pensioni.

Gennaio è il mese in cui le pensioni subiscono le principali variazioni annuali. Nel 2026, il cedolino di gennaio porterà adeguamenti per l’inflazione, conguagli fiscali sul 2025 e il ritorno delle trattenute sospese a dicembre, con effetti diversi sui pensionati.Il pagamento slitterà per le festività: dal 3 gennaio per chi ritira in contanti alle Poste, dal 5 gennaio per gli accrediti bancari.La rivalutazione provvisoria è dell’1,4%, ma non uniforme: aumento pieno solo fino a quattro volte il trattamento minimo Inps (circa 2.444 euro lordi mensili nel 2026); oltre questa soglia, la percentuale si riduce progressivamente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

