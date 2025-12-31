La Peg Perego di Arcore, storica azienda italiana, affronta un lungo periodo di difficoltà, con lavoratori in cassa integrazione da 15 anni. Una situazione che riflette un declino difficile da invertire, caratterizzato da incertezza e mancanza di prospettive chiare. La crisi dell’azienda evidenzia le sfide del settore e le conseguenze di un mercato in costante evoluzione, lasciando il futuro dei dipendenti in una condizione di precarietà.

Arcore (Monza e Brianza) – Dall’aristocrazia operaia al tarlo dell’incertezza. È il doloroso declino vissuto dai lavoratori della Peg Perego di Arcore in cassa integrazione da 15 anni. Le festività sono durissime per chi vive “appeso a un filo”. E, stavolta, è anche peggio, a marzo scadranno gli ammortizzatori sociali e da mesi si cerca una via d’uscita per scongiurare un centinaio di licenziamenti, ma non è facile. Una di loro racconta come vive questi giorni. RADAELLI - Guzzi arcore peg Perego Come sta? “Male. Come chi non può mai permettersi un progetto a lungo termine. Una situazione che non riguarda solo me, ma anche i miei figli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Peg Perego, il doloroso declino: “Viviamo appesi a un filo, fare progetti è impossibile”

Leggi anche: Uno strano conferimento, sacchetti di rifiuti appesi a un filo

Leggi anche: Teatro Vertigo, venerdì 5 dicembre lo spettacolo "Appesi a un filo"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Manca la materia prima. Peg Perego rischia di chiudere perché nascono pochi bimbi - L'inverno demografico attanaglia le economie avanzate e preoccupa l’Italia, che registra l'ennesimo minimo storico di nascite, l'undicesimo consecutivo dal 2013. huffingtonpost.it

Polemiche per la gestione dell’emergenza. Monsignor Perego (Cei): «Con che coraggio possiamo difendere i confini prima che difendere le persone» facebook