Pd | Le risorse Pnrr non sono una strategia

Il Documento Unico di Programmazione 2026–2028 ha suscitato critiche da parte del Partito Democratico di Montevarchi, che evidenzia un disallineamento tra le promesse dell’Amministrazione e i risultati concreti. Durante il dibattito in Consiglio comunale, l’opposizione ha sottolineato che le risorse e il PNRR non costituiscono una strategia efficace, evidenziando la necessità di un approccio più chiaro e mirato per il futuro del territorio.

Il Documento Unico di Programmazione 2026–2028 non convince il Partito Democratico di Montevarchi. Durante la discussione in Consiglio comunale, il gruppo consiliare di opposizione ha espresso una valutazione negativa del documento, parlando di un "crescente scollamento tra le promesse annunciate dall'Amministrazione a inizio mandato e i risultati effettivamente raggiunti". "Siamo di fronte – sottolineano i consiglieri – a un documento che elenca obiettivi e interventi, ma che fatica a misurare ciò che è stato realmente realizzato". Il Partito Democratico riconosce l'avvio di cantieri significativi, resi possibili grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare per scuole e strutture pubbliche.

