Pd contro la campana per i mai nati

Il vescovo di Sanremo ha avviato una campana che suona ogni sera in ricordo dei bambini mai nati. La decisione ha suscitato reazioni politiche, in particolare tra i rappresentanti del Partito Democratico, che criticano questa iniziativa ritenendola una posizione contro le donne. La vicenda evidenzia le diverse sensibilità e opinioni sui temi della vita e della memoria in un contesto politico e sociale complesso.

Il vescovo di Sanremo la fa squillare ogni sera in memoria dei bimbi non venuti alla luce. Ma per i dem, che amano la Chiesa solo quando si parla di immigrati, è contro le donne. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Pd contro la campana per i mai nati Leggi anche: A Sanremo la ‘campana dei bimbi non nati’: polemica contro la scelta del vescovo Leggi anche: Sanremo, la “campana dei bimbi non nati” suonerà ogni sera contro l’aborto: polemiche per l’iniziativa del vescovo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Polemica sulla Campana dei bambini non nati: PD e Generazione Sanremo contestano l'iniziativa del vescovo Suetta; Rintocchi della campana per i bambini mai nati. Il Pd attacca il vescovo; Sanremo, il PD interviene sulla campana dei bambini non nati e critica l'iniziativa del vescovo Suetta; A Sanremo la ‘campana dei bimbi non nati’: polemica contro la scelta del vescovo. Polemica sulla “Campana dei bambini non nati”: PD e Generazione Sanremo contestano l’iniziativa del vescovo Suetta - A Sanremo fa discutere l’installazione della “ Campana dei bambini non nati ”, voluta dal vescovo della Diocesi di Ventimiglia- rivieratime.news

Sanremo, la campana contro l'aborto che suona ogni sera alle 20. È polemica: «Attacco ai diritti delle donne». Il vescovo: «Richiamo quotidiano alla coscienza» - Dure critiche dal Pd alla presidente della rete dei centri antiviolenza all'attivista Cathy La Torre ... msn.com

Campana contro l’aborto a Sanremo, Verda (PD): “Suonerà per imporre un giudizio” - Da consigliere comunale, ma soprattutto da medico, tengo a fare una precisazione che ritengo fondamentale: la salute non è e non può essere un terreno di battaglia ideologica. imperiapost.it

Non esiste altro esperto se non la persona esperta. #fatti #mistero #incredibile #commedia #storia

L’ha chiamata «la campana dei bimbi non nati», i cui rintocchi risuonano ogni sera alle 20 nella torretta della sede della curia di Villa Giovanna D’Arco a Sanremo, come «richiamo quotidiano alla coscienza». Fa discutere l’iniziativa del vescovo di Ventimiglia - facebook.com facebook

Inaugurata la “Campana dei bimbi non nati” in diocesi, scoppia la polemica politica #Nazionale x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.