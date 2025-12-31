Paura Roberto Carlos l’ex terzino brasiliano di Real Madrid e Inter operato al cuore durante una vacanza! Intervento complesso ma ora sta bene

Roberto Carlos, ex calciatore brasiliano noto per la sua carriera al Real Madrid e all'Inter, è stato sottoposto a un intervento al cuore durante una vacanza. L'operazione, complessa ma riuscita con successo, ha suscitato preoccupazione tra i suoi fan. Attualmente, l’ex calciatore sta bene e si sta riprendendo.

