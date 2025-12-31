Paura per Roberto Carlos | l’ex terzino del Brasile operato d’urgenza al cuore Come sta ora

Roberto Carlos, ex calciatore brasiliano noto per la sua carriera con il Real Madrid e la nazionale, è stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore presso un ospedale di San Paolo. Gli esami medici avevano evidenziato un problema cardiaco, richiedendo un intervento d’urgenza. Attualmente, le condizioni dell’ex calciatore sembrano stabili, e si attende un aggiornamento sulle sue condizioni di salute.

Roberto Carlos, leggenda del Real Madrid e della nazionale brasiliana, è stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore in un ospedale di San Paolo, in Brasile, dopo che gli esami medici hanno rivelato un problema cardiaco. La notizia è stata diffusa dal quotidiano spagnolo As. L'ex calciatore 52enne, fuori pericolo, rimarrà sotto osservazione per alcune ore a scopo precauzionale secondo le prime informazioni emerse. Roberto Carlos – che ha anche un passato in Serie A con la maglia dell'Inter – si era sottoposto a degli accertamenti a causa di un coagulo di sangue rilevato nella gamba durante un controllo medico di routine.

