Paura in Brasile principio di infarto per l' ex galactico Roberto Carlos

Roberto Carlos da Silva, ex calciatore brasiliano noto per la sua carriera internazionale, è stato ricoverato d’urgenza a San Paolo a causa di un problema cardiaco scoperto tramite una risonanza magnetica. La notizia, riportata da As, ha suscitato preoccupazione, ma al momento non ci sono dettagli su eventuali condizioni critiche. La vicenda sottolinea l’importanza di controlli regolari, anche per chi ha già raggiunto importanti traguardi sportivi.

Attimi di paura per Roberto Carlos da Silva. L’ex difensore della nazionale brasiliana - ma anche di Inter, Real Madrid e Fenerbahçe - è stato ricoverato d’urgenza a San Paolo dopo che una risonanza magnetica ad una gamba ha rivelato un problema cardiaco, scrive As. Un coagulo di sangue avrebbe causato un principio d’infarto mentre si trovava in vacanza. Il 52enne ha subito un’operazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

