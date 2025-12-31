Paura a Modena | prete accoltellato a gola e schiena in pieno centro città

A Modena, un prete è stato accoltellato in pieno centro, riportando ferite alla gola e alla schiena. Il missionario colombiano, soccorso da un passante, non si trova in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore potrebbe essere un giovane nordafricano. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire i motivi e identificare l’autore dell’attacco.

Il missionario colombiano, trovato ferito da un passante, non è in pericolo di vita. L’assalitore pare sia un giovane nordafricano. Mattinata di paura ieri a Modena, dove, intorno alle 10, don Rodrigo Grajales Gaviria, un sacerdote colombiano di 45 anni, è stato accoltellato alla schiena e alla gola in via Castelmaraldo, nel centro della città. Il religioso, vice parroco della parrocchia San Giovanni Evangelista di via Diena e sacerdote di riferimento della comunità sudamericana di Modena, è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara dal personale del 118, dove è stato operato d’urgenza. Secondo le informazioni diffuse nel pomeriggio di ieri don Rodrigo non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Laverita.info

