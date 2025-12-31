Paupisi il messaggio di augurio del sindaco Salvatore Coletta

Il sindaco Salvatore Coletta invita i cittadini di Paupisi a riflettere sull’importanza di condividere momenti di speranza e solidarietà. In questo inizio d’anno, desidera rivolgere un messaggio di augurio che favorisca il senso di comunità e di rinnovata fiducia nel futuro, sottolineando l’impegno dell’amministrazione nel lavorare per il benessere di tutti. Un pensiero semplice e sincero per un anno di collaborazione e crescita comune.

Care concittadine e cari concittadini di Paupisi, l'inizio di un nuovo anno è sempre un momento di riflessione profonda, ma questa volta lo è ancora di più. Ci lasciamo alle spalle un periodo che ha messo a dura prova la nostra comunità. Il 2025 è stato un anno difficile, segnato da episodi che ci hanno colpito nel profondo, che hanno lasciato ferite aperte nel cuore del paese. Sono stati momenti di dolore, di silenzio. Momenti in cui Paupisi si è fermata a interrogarsi, a guardarsi dentro. Non è facile andare avanti quando una comunità viene segnata, ma è proprio in questi passaggi che si misura la forza vera di un popolo.

Uccide la moglie e scappa, il sindaco di Paupisi (Benevento): "Preoccupato per la sorte dei due figli" - "Ho paura che il papà possa avergli fatto del male, altrimenti si sarebbero messi in contatto con amici e parenti". tgcom24.mediaset.it

Paupisi, uccide moglie a colpi di pietra: fermato a Campobasso. Il figlio 15enne è morto, l'altra 16enne in fin di vita - «Non abbiamo notizie da questa mattina, siamo fortemente preoccupati per la sorte di questi due ragazzi». ilmattino.it

Paupisi, successo per la cena solidale: “Antonia, ti aspettiamo” - facebook.com facebook

