Patrignani Confcommercio | La protezione delle zone pedonali? Il centro storico ha bisogno di molto altro
Il centro storico di Cesena necessita di interventi mirati per il suo rilancio e la tutela delle zone pedonali. Tuttavia, secondo Patrignani di Confcommercio, è importante considerare l’insieme delle strategie, poiché la protezione delle aree pedonali rappresenta solo una parte di un quadro più ampio. Un approccio integrato è essenziale per valorizzare pienamente il patrimonio e sostenere la rete commerciale locale.
“Il rilancio del centro storico di Cesena e il sostegno alla rete distributiva di prossimità vanno affrontati nella loro completezza, una tessera del mosaico non basta”. Lo sostiene il presidente di Confcommercio Augusto Patrignani che interviene sull’annuncio del sindaco Enzo Lattuca relativo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
