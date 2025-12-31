Patrignani Confcommercio | La protezione delle zone pedonali? Il centro storico ha bisogno di molto altro

Il centro storico di Cesena necessita di interventi mirati per il suo rilancio e la tutela delle zone pedonali. Tuttavia, secondo Patrignani di Confcommercio, è importante considerare l’insieme delle strategie, poiché la protezione delle aree pedonali rappresenta solo una parte di un quadro più ampio. Un approccio integrato è essenziale per valorizzare pienamente il patrimonio e sostenere la rete commerciale locale.

