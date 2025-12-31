Passeggiata alla Bagnante | avviati i lavori di consolidamento FOTO

Sono iniziati a Vasto i lavori di consolidamento della passeggiata alla Bagnante, nella prima parte sul lato mare, di fronte al monumento. L’intervento mira a rafforzare la struttura e garantire la sicurezza degli utenti. L’intervento si inserisce in un percorso di manutenzione volto a preservare il patrimonio urbano e migliorare la fruibilità della zona, assicurando interventi mirati e rispettosi dell’ambiente circostante.

