Passeggiata alla Bagnante | avviati i lavori di consolidamento FOTO
Sono iniziati a Vasto i lavori di consolidamento della passeggiata alla Bagnante, nella prima parte sul lato mare, di fronte al monumento. L’intervento mira a rafforzare la struttura e garantire la sicurezza degli utenti. L’intervento si inserisce in un percorso di manutenzione volto a preservare il patrimonio urbano e migliorare la fruibilità della zona, assicurando interventi mirati e rispettosi dell’ambiente circostante.
Sono stati avviati a Vasto i lavori di consolidamento della passeggiata alla Bagnante, nel primo tratto, lato mare, davanti al monumento.L’intervento prevede il rifacimento della soletta a sbalzo, la sostituzione della ringhiera, la sistemazione della pubblica illuminazione, il riempimento dei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
