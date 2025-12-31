Passeggiata alla Bagnante | avviati i lavori di consolidamento FOTO

Da chietitoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati a Vasto i lavori di consolidamento della passeggiata alla Bagnante, nella prima parte sul lato mare, di fronte al monumento. L’intervento mira a rafforzare la struttura e garantire la sicurezza degli utenti. L’intervento si inserisce in un percorso di manutenzione volto a preservare il patrimonio urbano e migliorare la fruibilità della zona, assicurando interventi mirati e rispettosi dell’ambiente circostante.

Sono stati avviati a Vasto i lavori di consolidamento della passeggiata alla Bagnante, nel primo tratto, lato mare, davanti al monumento.L’intervento prevede il rifacimento della soletta a sbalzo, la sostituzione della ringhiera, la sistemazione della pubblica illuminazione, il riempimento dei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

passeggiata alla bagnante avviati i lavori di consolidamento foto

© Chietitoday.it - Passeggiata alla Bagnante: avviati i lavori di consolidamento [FOTO]

Leggi anche: Avviati i lavori per la nuova isola ecologica, alla Madonnina la quinta stazione cittadina

Leggi anche: Avviati i lavori per la nuova isola ecologica, alla Madonnina la quinta stazione cittadina

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

"Passeggiata. Serve un tavolo di confronto" - commercianti prima di avviare i lavori di riqualificazione della Passeggiata a nord di piazza Mazzini. lanazione.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.