Pasquaroli e delizie gastronomiche accendono la Festa della Merla di Calisese

Domenica 4 gennaio a Calisese si conclude la Festa della Merla, un evento che rappresenta un momento di convivialità e tradizione locale. In questa occasione, si potranno gustare le specialità gastronomiche dei pasquaroli, simbolo della cultura culinaria della zona. L’appuntamento offre l’opportunità di condividere un momento di convivialità e di riscoprire le radici del territorio, chiudendo in modo semplice e genuino il periodo natalizio.

