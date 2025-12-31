Pasquaroli e delizie gastronomiche accendono la Festa della Merla di Calisese
Domenica 4 gennaio a Calisese si conclude la Festa della Merla, un evento che rappresenta un momento di convivialità e tradizione locale. In questa occasione, si potranno gustare le specialità gastronomiche dei pasquaroli, simbolo della cultura culinaria della zona. L’appuntamento offre l’opportunità di condividere un momento di convivialità e di riscoprire le radici del territorio, chiudendo in modo semplice e genuino il periodo natalizio.
Domenica 4 gennaio a Calisese le feste si chiudono con un ultimo appuntamento dedicato a celebrare l'atmosfera natalizia: la Festa della Merla. A partire dalle 15 nella piazzetta del paese saranno allestite le bancarelle con diverse delizie gastronomiche. Ma non mancherà nemmeno l'intrattenimento. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
