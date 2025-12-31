Partyfy la startup dei giovani Premio da Confcommercio

Partyfy è una startup italiana creata da giovani imprenditori, riconosciuta da Confcommercio con un premio. Attraverso un’idea innovativa, un solido business plan e la volontà di affrontare sfide, Partyfy si inserisce nel panorama delle nuove imprese italiane. La nostra missione è offrire soluzioni semplici e affidabili per organizzare eventi, puntando sulla qualità e sull’efficienza, con un approccio sobrio e orientato al miglioramento continuo.

Idea, business plan, presentazione e voglia di rischiare: è da questi elementi che nascono le startup. Si è così sviluppato NextGen Founders, il progetto promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia, pensato per avvicinare gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori al mondo dell’imprenditoria. L’iniziativa, articolata in due appuntamenti, aveva come obiettivo la formazione della futura classe imprenditoriale spezzina e si è conclusa con la presentazione finale dei progetti realizzati dagli studenti del liceo scientifico “Pacinotti“ e dell’istituto tecnico “ Capellini“. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Partyfy“, la startup dei giovani. Premio da Confcommercio Leggi anche: Paolo Licata alla guida dei Giovani di Confcommercio: "Si improvvisa solo da organizzati" Leggi anche: Stop alla fuga dei cervelli con nuovi lavori e startup: la ricetta per trattenere i giovani in Sicilia Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. “Partyfy“, la startup dei giovani. Premio da Confcommercio. “Partyfy“, la startup dei giovani. Premio da Confcommercio - L’iniziativa è stata pensata per avvicinare gli studenti delle superiori al mondo dell’imprenditoria. lanazione.it

NextGen Founders: vince “Partyfy”, la startup degli studenti spezzini - Ed è proprio su questi pilastri che si è sviluppato NextGen Founders, il progetto promosso dal Gruppo Gio ... msn.com

NextGen Founders Confcommercio: vince “Partyfy”. Leggi qui: https://gazzettadellaspezia.com/economia/item/170929-nextgen-founders-confcommercio-vince-partyfy-la-app-per-l-organizzazione-di-feste - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.