Partire per Capodanno ma dove? Usa e New York mai così lontani Sì a montagna e capitali europee

Partire per Capodanno può significare diverse scelte: dalle suggestive capitali europee alle mete di montagna, passando per le città più vivaci. Questa varietà si riflette nelle proposte di “La giostra dei viaggi” di Bollate e “Si Travel” di Novate, che offrono destinazioni per ogni preferenza. Dimenticare New York e pensare a mete più accessibili permette di vivere un inizio anno ricco di emozioni, in modo semplice e ben organizzato.

Vacanze di Capodanno: vincono le capitali europee e la montagna. Se queste due mete sono un punto comune tra l’agenzia “La giostra dei viaggi“ di Bollate e la “Si Travel“ di Novate, per il resto la situazione cambia completamente. "Quest’anno le persone hanno richiesto molto l’ Egitto, che ha superato New York e altre mete di mare. I prezzi dei pacchetti viaggio sono aumentati di molto e quindi diverse coppie hanno preferito pensare a Sharm El Sheikh o al Nilo", spiega la titolare dell’agenzia di Bollate, Daniela Scebba. "È stato un mese molto tranquillo, non c’è stato nessun boom di richieste per i viaggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

