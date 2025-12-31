Parla il giovane che ha denunciato Signorini | Non sono andato a letto con lui Né la prim

Antonio Medugno, giovane che ha denunciato Alfonso Signorini, ha condiviso un messaggio su Instagram per chiarire la sua posizione. Dopo l’apertura dell’inchiesta della Procura di Milano, che indaga su Signorini per accuse di estorsione e violenza sessuale, Medugno ha precisato di non aver avuto rapporti intimi con lui. La sua testimonianza si inserisce in un contesto giudiziario ancora in corso, nel rispetto delle procedure e della privacy di tutte le persone coinvolte.

