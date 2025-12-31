Parla il giovane che ha denunciato Signorini | Non sono andato a letto con lui Né la prim
Antonio Medugno, giovane che ha denunciato Alfonso Signorini, ha condiviso un messaggio su Instagram per chiarire la sua posizione. Dopo l’apertura dell’inchiesta della Procura di Milano, che indaga su Signorini per accuse di estorsione e violenza sessuale, Medugno ha precisato di non aver avuto rapporti intimi con lui. La sua testimonianza si inserisce in un contesto giudiziario ancora in corso, nel rispetto delle procedure e della privacy di tutte le persone coinvolte.
AGI - Dopo l'apertura dell'inchiesta della Procura di Milano che indaga su Alfonso Signorini con le accuse di estorsione e violenza sessuale ai suoi danni, Antonio Medugno, che l'ha denunciato, affida il suo pensiero a una storia in video sul profilo Instagram. Nel filmato, tra le altre cose, afferma: "Voglio essere molto chiaro: non sono andato a letto con Alfonso Signorini né la prima volta né dopo né mai. Capisco il sospetto perché intorno a questo ci sono stati tanti messaggi allusivi e un rapporto che, col senno di poi, riconosco sbagliato. Ho lasciato spazio a un' ambiguità che non avrei mai dovuto accettare. 🔗 Leggi su Agi.it
