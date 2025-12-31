Parla il giovane che ha denunciato Signorini | Non sono andato a letto con lui Né la prim

Antonio Medugno, giovane che ha denunciato Alfonso Signorini, ha condiviso un messaggio su Instagram per chiarire la sua posizione. Dopo l’apertura dell’inchiesta della Procura di Milano, che indaga su Signorini per accuse di estorsione e violenza sessuale, Medugno ha precisato di non aver avuto rapporti intimi con lui. La sua testimonianza si inserisce in un contesto giudiziario ancora in corso, nel rispetto delle procedure e della privacy di tutte le persone coinvolte.

AGI - Dopo l'apertura dell'inchiesta della  Procura di Milano  che indaga su  Alfonso Signorini  con le accuse di  estorsione e violenza sessuale  ai suoi danni,  Antonio Medugno, che l'ha denunciato, affida il suo pensiero a una storia in video sul profilo Instagram. Nel filmato, tra le altre cose, afferma: "Voglio essere molto chiaro: non sono andato a letto con  Alfonso Signorini  né la prima volta né dopo né mai. Capisco il sospetto perché intorno a questo ci sono stati tanti  messaggi allusivi  e un rapporto che, col senno di poi, riconosco sbagliato. Ho lasciato spazio a un' ambiguità  che non avrei mai dovuto accettare. 🔗 Leggi su Agi.it

