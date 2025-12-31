Parla Antonio Medugno e rivela se è andato a letto con Signorini | le sue parole sono spiazzanti

Antonio Medugno rompe il silenzio e affronta le recenti polemiche, parlando delle voci che lo hanno coinvolto. In un’intervista sincera, rivela le sue parole su Signorini, smentendo ogni supposizione e offrendo una prospettiva personale sulla vicenda. Le sue dichiarazioni sono sorprendenti e chiariscono alcuni punti ancora controversi, offrendo un quadro più completo sulla situazione.

Dopo giorni di silenzio e un’ondata di polemiche che ha travolto il mondo dello spettacolo, Antonio Medugno decide di esporsi in prima persona. Il modello e tiktoker napoletano, che ha presentato una denuncia contro Alfonso Signorini, ha scelto i social per raccontare la propria versione dei fatti, rispondendo alle domande che da giorni circolano online. Un intervento diretto, misurato nei toni ma carico di significato, con cui Medugno prova a chiarire passaggi delicati e a smontare alcune delle ricostruzioni che, a suo dire, non corrispondono alla realtà. Antonio Medugno vuota il sacco: ecco la sua verità. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Parla Antonio Medugno e rivela se è andato a letto con Signorini: le sue parole sono spiazzanti Leggi anche: Antonio Medugno rompe il silenzio sulla denuncia a Signorini: “Non sono mai andato al letto con lui” | VIDEO Leggi anche: “Se non vai a letto con lui non lavori in televisione”: Fabrizio Corona accusa Alfonso Signorini e tira in ballo Antonio Medugno La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Falsissimo, Corona rivela agli abbonati: Medugno ha denunciato Signorini per violenza sessuale; Fabrizio Corona si scusa con Pretelli ma attacca: Lui e la Salemi conniventi con chi li sta sfruttando; Caso Signorini-Medugno, noto giornalista rivela: La storia non è come ve la raccontano; Caso Signorini: nuove rivelazioni del padre di Antonio Medugno. Antonio Medugno racconta le tappe del presunto ricatto di Alfonso Signorini, il dettaglio decisivo del 2022 - Antonio Medugno ricostruisce le tappe del presunto ricatto di Alfonso Signorini: dalle chat del 2021 alla denuncia per violenza sessuale ... virgilio.it

