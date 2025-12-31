Parete Insieme per crescere | grande successo per il progetto di inclusione sociale

Il progetto “Insieme per crescere” a Parete ha riscosso un positivo riscontro, evidenziando il valore dell’inclusione sociale nella comunità. L’iniziativa mira a favorire l’integrazione e il sostegno tra i cittadini, promuovendo un ambiente più solidale e accogliente. Il successo riscontrato testimonia l’importanza di sforzi condivisi per rafforzare i legami sociali, contribuendo al benessere collettivo e alla crescita di un territorio più unito.

