Papa | disegno pacenon strategie armate

Il Papa invita a un disegno di pace fondato sulla sapienza, benevolenza e misericordia. Sottolinea l’importanza di un progetto libero, liberante e fedele, lontano da strategie armate. In un tempo di conflitti e tensioni, il suo messaggio propone un percorso di dialogo e speranza, basato sui valori di solidarietà e rispetto reciproco, per costruire un futuro più pacifico e giusto.

19.08 "In questo nostro tempo sentiamo il bisogno di un disegno sapiente, benevolo, misericordioso. Che sia un progetto libero e liberante, pacifico, fedele". E non "strategie armate, ammantate di discorsi ipocriti,di proclami ideologici, di falsi motivi religiosi". Così Papa Leone XIV nell'omelia dei Primi Vespri nella Basilica di San Pietro. "Cosa possiamo augurare a Roma?Di essere all'altezza dei suoi piccoli. Dei bambini, degli anziani soli e fragili". Il Giubileo è "un grande segno di un mondo nuovo,rinnovato e riconciliato". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Papa Leone e l'intelligenza artificiale: "Rifletta il disegno del Creatore" Leggi anche: Nel nome di papà alla Festa delle Forze Armate Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Papa Leone XIV a San Pietro per i Vespri e il Te Deum: «Servono progetti pacifici, non strategie armate» - «In questo nostro tempo sentiamo il bisogno di un disegno sapiente, benevolo, misericordioso. msn.com

Messaggio del Papa per la pace: card. Czerny, “va ben oltre la politica o la strategia” - Non è semplicemente una questione di politica, né un equilibrio tra terrore e paura”. agensir.it

