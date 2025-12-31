Papa | Varcare la soglia di vita nuova

Papa invita a riflettere sul perdono di Dio come occasione per aprirsi a una vita nuova. Secondo il suo insegnamento, il perdono divino ci invita a superare il passato e a vivere secondo i valori del Vangelo, lasciando alle spalle le difficoltà e abbracciando una prospettiva di rinascita e speranza. Questa chiamata rappresenta un passo importante verso una trasformazione spirituale autentica.

12.50 "Dio col suo perdono ci invita a varcare la soglia di una vita nuova, animata dalla grazia, modellata sul Vangelo". Così Papa Leone XIV nell'ultima catechesi dell'udienza generale in piazza San Pietro, gremita di fedeli. Il Santo Padre offre una riflessione ricordando le parole di San Leone Magno che nella nascita di Gesù vedeva l'annuncio di una "gioia che è per tutti". E' un invito "a noi peccatori, perché, perdonati, con la sua grazia possiamo rialzarci e rimetterci in marcia". Poi: "Scenari guerra sconvolgono il Pianeta". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Rocchi: «I rigori cambiano le partite, la soglia deve essere alta. E questo rigore è sotto soglia» Leggi anche: Pisacane sulla pausa di Conte: «la verità sta nel centro sportivo e nessuno può varcare quella porta» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Leone XIV: “Il passaggio della Porta Santa ci invita a varcare la soglia di una vita nuova” - Il Santo Padre ha richiamato il senso profondo del cammino cristiano, esortando i fedeli a un esame di coscienza sincero e a un rendimento di grazie ... interris.it

Leone XIV: udienza, “il passaggio della Porta Santa ci invita a varcare la soglia di una vita nuova”, “Dio è amore” - “Il passaggio della Porta Santa, che in tanti abbiamo fatto, pregando e impetrando indulgenza per noi e per i nostri cari, esprime il nostro ‘sì’ a Dio, che col suo perdono ci invita a varcare la sogl ... agensir.it

'Vita, storia e segreti' di Papa Leone XIV raccontati da Marroni - BOOK EURO 5,99) Sarà in libreria dal 18 maggio 'Papa Leone XIV. ansa.it

Vatican News. . Da Piazza San Pietro, Udienza Generale di Papa Leone XIV - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.