Papà! | la figlia di Enrico Brignano confonde Can Yaman con suo padre durante Sandokan

Durante la puntata de La volta buona del 30 dicembre 2025, Flora Canto, compagna di Enrico Brignano, ha condiviso un episodio divertente: la loro figlia ha scambiato Can Yaman per suo padre, generando un momento di ilarità. Un racconto che ha mostrato, ancora una volta, come i bambini possano sorprendere con le loro percezioni e innocenza.

Un divertente racconto familiare ha animato la puntata de La volta buona del 30 dicembre 2025, quando Flora Canto, compagna di Enrico Brignano, ha raccontato che la loro figlia ha scambiato Can Yaman per suo padre. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le addivanate di CY (@leaddivanatedicy) La bambina, nata nel 2017 – quindi già “grande” – stava guardando su Rai 1 la serie televisiva Sandokan, che vede come protagonista l’attore turco Can Yaman. Ed è proprio in quel momento che è avvenuto l’equivoco che ha fatto sorridere il pubblico in studio. “Appena l’ha visto ha urlato ‘papà'”, ha raccontato Flora Canto tra le risate del pubblico presente. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “Papà!”: la figlia di Enrico Brignano confonde Can Yaman con suo padre durante Sandokan Leggi anche: Flora Canto: “Mia figlia ha scambiato Can Yaman per suo padre, in effetti c’è una somiglianza con Enrico Brignano” Leggi anche: La volta buona, Enrico Brignano o Can Yaman? La figlia del comico li confonde Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La volta buona, Enrico Brignano o Can Yaman? La figlia del comico li confonde - La figlia del comico, Martina (nata l’11 febbraio 2017) ha scambiato l’attore turco per il papà. ilmonito.it Flora Canto: “Mia figlia ha scambiato Can Yaman per suo padre, in effetti c’è una somiglianza con Enrico Brignano” - Flora Canto ha svelato, con un pizzico di ironia, un simpatico aneddoto che riguarda la figlia Martina. fanpage.it

Enrico Brignano, chi è la moglie Flora Canto? I figli Martina e Niccolò/ “Sono un genitore premuroso” - Enrico Brignano e Flora Canto, coppia amatissima: la storia d’amore che ha cambiato la vita del comico dopo il divorzio. ilsussidiario.net

Guardando #Sandokan, mia figlia ha confuso Can Yaman con il papà Enrico Brignano”. Flora Canto racconta con un sorriso l’esilarante confusione di sua figlia Martina, che ha scambiato il celebre attore turco per suo padre mentre guardava la fiction Rai. Osp - facebook.com facebook

“Guardando #Sandokan, mia figlia ha confuso Can Yaman con il papà Enrico Brignano”. Flora Canto a #LVB x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.