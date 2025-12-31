Pallamano Tavarnelle 40 anni di emozioni Una festa per rivivere un sogno
Pallamano Tavarnelle celebra 40 anni di attività, un percorso ricco di passione e impegno nel territorio. Questa ricorrenza rappresenta un momento di riflessione e orgoglio per la comunità sportiva, che ha contribuito a far crescere e promuovere la pallamano nella zona. Un traguardo che testimonia la costanza e l’amore per il gioco, invitando tutti a rivivere e condividere questa storia di successo.
Pallamano Tavarnelle è qui la festa: 40 anni di storia e di gloria. Un traguardo importante per una realtà sportiva ben radicata sul territorio. “Scegliere di proporre ai ragazzi uno sport come la pallamano nel lontano 1985 - afferma il presidente Alessandro Pierattoni - fu senza dubbio un’iniziativa contro corrente. Oggi a distanza di tanti anni, si può dire che l’intuizione dei fondatori fu vincente: tanti i giovani che hanno potuto praticare una disciplina sportiva alternativa, di squadra, agonistica e sicuramente adatta per i ragazzi di tutte le età, in una località abituata solo al calcio e alla pallavolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Una festa per Tucano, che compie 40 anni
Leggi anche: “Siamo Forty”, Menabò Group compie 40 anni di attività con una festa con 250 ospiti
Pallamano. Tavarnelle, 40 anni di emozioni. Una festa per rivivere un sogno.
Pallamano. Tavarnelle, 40 anni di emozioni. Una festa per rivivere un sogno - Un traguardo importante per una realtà sportiva ben radicata sul territorio. sport.quotidiano.net
Pallamano: la crescita di Barberino Tavarnelle - La Pallamano Tavarnelle è un movimento sportivo forte di 110 atleti, con una prima squadra che partecipa alla serie A bronze. lanazione.it
Pallamano Tavarnelle. Operazione ritorno in A - Si è interrotto il rapporto di collaborazione con il tecnico Dragan Rajic, che nelle ultime due stagioni è stato un ... lanazione.it
BARBERINO TAVARNELLE – Arriva la prima sconfitta seppur di misura per la Serie B della Pallamano Tavarnelle Asd che sul campo di Grosseto lotta fino all’ultimo secondo ma non riesce a portare a casa un risultato positivo, cedendo alla fine per 25-26. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.