Pallamano Tavarnelle 40 anni di emozioni Una festa per rivivere un sogno

Pallamano Tavarnelle celebra 40 anni di attività, un percorso ricco di passione e impegno nel territorio. Questa ricorrenza rappresenta un momento di riflessione e orgoglio per la comunità sportiva, che ha contribuito a far crescere e promuovere la pallamano nella zona. Un traguardo che testimonia la costanza e l’amore per il gioco, invitando tutti a rivivere e condividere questa storia di successo.

Pallamano Tavarnelle è qui la festa: 40 anni di storia e di gloria. Un traguardo importante per una realtà sportiva ben radicata sul territorio. "Scegliere di proporre ai ragazzi uno sport come la pallamano nel lontano 1985 - afferma il presidente Alessandro Pierattoni - fu senza dubbio un'iniziativa contro corrente. Oggi a distanza di tanti anni, si può dire che l'intuizione dei fondatori fu vincente: tanti i giovani che hanno potuto praticare una disciplina sportiva alternativa, di squadra, agonistica e sicuramente adatta per i ragazzi di tutte le età, in una località abituata solo al calcio e alla pallavolo.

