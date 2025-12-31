Palermo un 2025 da sogno per tutto il mondo rosanero La situazione non lascia dubbi dopo tutte queste vittorie

Il 2025 si apre per il Palermo con risultati positivi, riflesso di un percorso in crescita. Con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, inclusa quella contro il Padova, il team dimostra determinazione e solidità. Sono segnali di miglioramento che rafforzano la speranza di un ritorno immediato in Serie A, confermando un andamento che punta a consolidare la posizione del club nel panorama del calcio italiano.

Palermo, un 2025 in bellezza e la speranza ovviamente di ritornare fin da subito in Serie A Il Palermo chiude il 2025 in bellezza, forte di quattro vittorie nelle ultime cinque gare, inclusa quella recente contro il Padova. Il "segreto" di questa striscia positiva risiede nel modulo 3-4-2-1, un'impalcatura tattica su cui mister Inzaghi ha.

Palermo, è Tramoni il sogno per l’attacco - L'anno si è chiuso nel modo giusto, la classifica è la migliore da quando c'è il City Football Group, il Palermo è tornato a riavvicinarsi ai primi due posti, ma non l’ha ancora raggiunta. tuttosport.com

Athletic Club Palermo, un 2025 da incorniciare. Clemente: «Serve più attenzione per giocarci le nostre chance» - L’Athletic Club Palermo chiude il 2025 con una storica promozione in Serie D e riparte dal secondo posto al termine del girone di andata ... goalsicilia.it

TUTTOSPORT: PALERMO, IL SOGNO È TRAMONI Il Palermo chiude il 2025 in modo positivo, raggiungendo la miglior posizione in classifica dall'inizio dell'era City Football Group. Come evidenzia Luigi Butera su Tuttosport, i ro

