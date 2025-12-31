Pagnacco C' era una volta adesso! uno spettacolo teatrale per famiglie e non solo

A Pagnacco, nasce “C'era una volta... adesso!”, uno spettacolo teatrale pensato per famiglie e non solo. Un’occasione per immergersi in una narrazione che coinvolge grandi e piccoli, offrendo un’esperienza condivisa e autentica. Lo spettacolo invita il pubblico a vivere un momento di scoperta e emozione, sottolineando il valore del teatro come spazio di incontro e di creazione di ricordi.

C’è un momento, a teatro, in cui capisci che non stai solo guardando uno spettacolo: stai partecipando a qualcosa che nasce lì, davanti ai tuoi occhi. È da questa immagine che si apre “C’era una volta. adesso!”, lo spettacolo della compagnia teatrale Drammadilli in programma a Pagnacco sabato 4. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Pagnacco, "C'era una volta... adesso!" uno spettacolo teatrale per famiglie e non solo Leggi anche: A Reana in scena “C’era una volta… adesso!”, spettacolo teatrale per bimbi e bimbe Leggi anche: C’era una volta… Adesso! Spettacolo partecipato di narrazione dal vivo per bambini e famiglie Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. A Pagnacco il teatro prende vita grazie all’immaginazione dei bambini; A Pagnacco il teatro prende vita grazie all'immaginazione dei bambini; Don Guido Mizza, malore in mare e muore davanti ai bagnanti: inutili i tentativi di rianimazione sulla spiaggia. In Carnia era.... C'era una volta in America e la perfetta alchimia tra Ennio Morricone e Sergio Leone - C'era una volta in America, un'opera unica che resta impressa per sempre, come le sue leggende narrate nel tempo. wired.it Lunedì 22 Dicembre, a Pagnacco, c'è stata la penultima tappa della novena del Natale. Nel corso del tradizionale rito abbiamo ascoltato ancora una volta il canto del Missus Est, il testo dell'Annunciazione alla Vergine Maria. Abbiamo dedicato un momento all' - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.