Pagnacco C' era una volta adesso! uno spettacolo teatrale per famiglie e non solo

A Pagnacco, nasce “C'era una volta... adesso!”, uno spettacolo teatrale pensato per famiglie e non solo. Un’occasione per immergersi in una narrazione che coinvolge grandi e piccoli, offrendo un’esperienza condivisa e autentica. Lo spettacolo invita il pubblico a vivere un momento di scoperta e emozione, sottolineando il valore del teatro come spazio di incontro e di creazione di ricordi.

C’è un momento, a teatro, in cui capisci che non stai solo guardando uno spettacolo: stai partecipando a qualcosa che nasce lì, davanti ai tuoi occhi. È da questa immagine che si apre “C’era una volta. adesso!”, lo spettacolo della compagnia teatrale Drammadilli in programma a Pagnacco sabato 4. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

