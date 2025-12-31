Pace disarmante in un mondo sconvolto dalla guerra L' appello di Papa Leone
L'ultimo anno ha visto eventi di grande rilievo, tra cui il pellegrinaggio nell’Anno Santo e la perdita di Papa Francesco. Tuttavia, le tensioni e i conflitti armati persistono, influenzando profondamente il contesto globale. In questo scenario, l’appello di Papa Leone sottolinea l’importanza della pace e della speranza in un mondo spesso segnato da divisioni e sofferenze.
"L'anno che è passato è stato certamente segnato da eventi importanti: alcuni lieti, come il pellegrinaggio di tanti fedeli in occasione dell'Anno Santo; altri dolorosi, come la dipartita del compianto Papa Francesco e gli scenari di guerra che continuano a sconvolgere il pianeta. Alla sua conclusione, la Chiesa ci invita a mettere tutto davanti al Signore, affidandoci alla sua Provvidenza e chiedendogli che si rinnovino, in noi e attorno a noi, nei giorni a venire, i prodigi della sua grazia e della sua misericordia". Queste le parole di Papa Leone XIV nella catechesi dell'udienza generale in Piazza San Pietro, l'ultima del 2025, nella quale ha invitato a "meditare su ciò che il Signore ha fatto per noi nell'anno passato, come pure a fare un onesto esame di coscienza, a valutare la nostra risposta ai suoi doni e chiedere perdono per tutti i momenti in cui non abbiamo saputo far tesoro delle sue ispirazioni e investire al meglio i talenti che ci ha affidato". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Papa Leone XIV: “Il mondo ha sete di pace, la guerra non è mai santa”
Leggi anche: Noa: “Nel 2026 ascoltiamo il Papa: la pace deve essere disarmata e disarmante. La pace non è uno slogan, è una responsabilità quotidiana. Come ha detto il Santo Padre nel giorno del suo insediamento, deve essere disarmata e disarmante“
L'appello di Papa Leone: "Pace disarmante in un mondo sconvolto dalla guerra" - "L'anno che è passato è stato certamente segnato da eventi importanti: alcuni lieti, come il pellegrinaggio di tanti fedeli in ... msn.com
Germania, i vescovi: “Diventiamo testimoni della pace disarmata e disarmante” - Udo Markus Bentz richiama l’attualità dell’appello del Papa al rispetto del diritto internazionale e al dialogo interreligioso come vie concrete per costruire una pace autentica e duratura ... interris.it
Papa Leone XIV e Papa Francesco, una sola parola: Pace - La continuità d’un magistero: «Disarmata e disarmante» nel primo discorso di Leone XIV, «da costruire nei cuori» come ripeteva Francesco ... msn.com
"Sentiamo solo parlare di guerra possibile e pace impossibile - spiega Impagliazzo - ma una pace disarmante è possibile a partire dall'atteggiamento concreto di ogni persona, attraverso l'amore, l'incontro e la capacità di dialogo". #VaticanNewsIT x.com
PACE DISARMATA E DISARMANTE Papa Leone XIV è stato scelto come Personaggio dell'anno 2025 dall'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani per aver improntato il pontificato a valori fondamentali dell'esperienza cristiana, come sobrietà, misura e asc - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.