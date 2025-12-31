Pace disarmante in un mondo sconvolto dalla guerra L' appello di Papa Leone

L'ultimo anno ha visto eventi di grande rilievo, tra cui il pellegrinaggio nell’Anno Santo e la perdita di Papa Francesco. Tuttavia, le tensioni e i conflitti armati persistono, influenzando profondamente il contesto globale. In questo scenario, l’appello di Papa Leone sottolinea l’importanza della pace e della speranza in un mondo spesso segnato da divisioni e sofferenze.

"L'anno che è passato è stato certamente segnato da eventi importanti: alcuni lieti, come il pellegrinaggio di tanti fedeli in occasione dell'Anno Santo; altri dolorosi, come la dipartita del compianto Papa Francesco e gli scenari di guerra che continuano a sconvolgere il pianeta. Alla sua conclusione, la Chiesa ci invita a mettere tutto davanti al Signore, affidandoci alla sua Provvidenza e chiedendogli che si rinnovino, in noi e attorno a noi, nei giorni a venire, i prodigi della sua grazia e della sua misericordia". Queste le parole di Papa Leone XIV nella catechesi dell'udienza generale in Piazza San Pietro, l'ultima del 2025, nella quale ha invitato a "meditare su ciò che il Signore ha fatto per noi nell'anno passato, come pure a fare un onesto esame di coscienza, a valutare la nostra risposta ai suoi doni e chiedere perdono per tutti i momenti in cui non abbiamo saputo far tesoro delle sue ispirazioni e investire al meglio i talenti che ci ha affidato". 🔗 Leggi su Iltempo.it

