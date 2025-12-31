Ostia muore un uomo per l’esplosione di un petardo | tragedia nel pomeriggio di San Silvestro

Nel pomeriggio del 31 dicembre, a Ostia, un uomo ha perso la vita a seguito di un incidente legato all’esplosione di un petardo. L’episodio si inserisce nel contesto delle restrizioni e delle campagne di sensibilizzazione contro l’utilizzo dei botti di fine anno, evidenziando ancora una volta i rischi associati a queste pratiche. La tragedia sottolinea l’importanza di rispettare le norme di sicurezza per prevenire incidenti simili.

Un primo, tragico bilancio accompagna le misure adottate contro i botti di fine anno. Nel pomeriggio del 31 dicembre, a Ostia, un uomo è morto dopo essere rimasto gravemente ferito a una mano dall'esplosione di un petardo. L'allarme è scattato intorno alle 17.30, quando il 118 è intervenuto in via Corte Maggiore 19. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito critiche e, nonostante il.

