Ostia bomba carta contro un palazzo in via della Tortuga

Nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio, a Ostia, è stato segnalato un episodio di vandalismo in via della Tortuga, dove una bomba carta è stata fatta esplodere contro il portone di un condominio. L’evento ha causato timore tra i residenti, senza però provocare feriti. Le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche e identificare eventuali responsabili.

Ostia, 31 dicembre 2025 – Paura nella notte a Ostia, sul litorale romano, dove una bomba carta è stata lanciata contro il portone di ingresso di un condominio in via della Tortuga. L'episodio è avvenuto intorno alle 3.40, quando una forte esplosione ha svegliato i residenti della zona. L'esplosione e i danni al palazzo. Secondo quanto emerso, l'ordigno ha colpito direttamente il portone di ingresso dello stabile, provocando il danneggiamento dei vetri e di parte dell' intonaco dell'atrio. L'onda d'urto ha inoltre raggiunto il primo piano del palazzo, causando l'esplosione dei vetri di una finestra e il danneggiamento di alcuni mobili all'interno dell'abitazione interessata.

