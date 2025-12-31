Osama Alisawi l' italiano | la laurea a Venezia l' asse con Hannoun e i milioni ad Hamas

Osama Alisawi, nato in Italia, ha studiato a Venezia e ha avuto legami con figure come Hannoun. Ex ministro dei Trasporti di Hamas, è al centro di un'indagine della procura di Genova che lo collega a una cellula italiana del gruppo terroristico. La sua storia evidenzia il forte legame tra l’Italia e alcuni aspetti delle attività di Hamas.

Per comprendere appieno chi è Osama Alisawi bisogna tornare indietro negli anni. L'ex ministro dei Trasporti di Hamas, referente finale di quella che la procura di Genova considera la "cellula" italiana del gruppo terroristico, è strettamente legato all'Italia. È nel nostro Paese che si è formato. È nelle nostre università che ha studiato ed è sempre qui da noi che ha costruito un legame di ferro con Mohammad Hannoun, il principale indagato nell'inchiesta Domino, portata avanti da Digos, Finanza e Antiterrorismo. Prima di diventare una figura di spicco di Hamas, il nostro Osama, scrive il gip nell'ordinanza che sabato scorso ha portato all'arresto di nove persone, «ha soggiornato per molti anni in Italia».

Ci mancava un altro Osama: il ministro di Hamas, i soldi e il tifo per i fan di Hannoun - L’inchiesta per il finanziamento di Hamas che ha portato a nove arresti, tra cui quello di Mohammad Hannoun, attualmente in carcere ... msn.com

Altro che i bambini di Gaza, era l’ex ministro dei Trasporti di Hamas il terminale dei 7 milioni sequestrati ad Hannoun. Mandato di cattura per Osama Alisawi: tifava sui social per Piccardo, che oggi solidarizza con i terroristi finiti in manette - facebook.com facebook

per tua informazione: caso Hannoun. “Durante il blitz sono stati trovati e sequestrati anche contanti per oltre un milione di euro!! Restano latitanti due indagati: Osama Alisawi, 59 anni, ex ministro dei trasporti del governo Hamas, che si troverebbe a Gaza; il 35 x.com

