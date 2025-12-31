Osama Alisawi l' italiano | la laurea a Venezia l' asse con Hannoun e i milioni ad Hamas

Da iltempo.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Osama Alisawi, nato in Italia, ha studiato a Venezia e ha avuto legami con figure come Hannoun. Ex ministro dei Trasporti di Hamas, è al centro di un'indagine della procura di Genova che lo collega a una cellula italiana del gruppo terroristico. La sua storia evidenzia il forte legame tra l’Italia e alcuni aspetti delle attività di Hamas.

Per comprendere appieno chi è Osama Alisawi bisogna tornare indietro negli anni. L'ex ministro dei Trasporti di Hamas, referente finale di quella che la procura di Genova considera la "cellula" italiana del gruppo terroristico, è strettamente legato all'Italia. È nel nostro Paese che si è formato. È nelle nostre università che ha studiato ed è sempre qui da noi che ha costruito un legame di ferro con Mohammad Hannoun, il principale indagato nell'inchiesta Domino, portata avanti da Digos, Finanza e Antiterrorismo. Prima di diventare una figura di spicco di Hamas, il nostro Osama, scrive il gip nell'ordinanza che sabato scorso ha portato all'arresto di nove persone, «ha soggiornato per molti anni in Italia». 🔗 Leggi su Iltempo.it

