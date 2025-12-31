Oroscopo di domani 1 Gennaio 2026 | previsioni e segno fortunato del primo giorno dell’anno

L'oroscopo di domani, 1 gennaio 2026, offre uno sguardo sulle previsioni e i segni più favoriti per l’inizio dell’anno. I transiti planetari di questo giorno influenzano il nostro equilibrio interiore, le relazioni e le decisioni future. Per approfondire le previsioni e scoprire il segno più fortunato, iscriviti a DayItalianews e inizia il nuovo anno con consapevolezza e chiarezza.

Il primo giorno del nuovo anno porta con sé energia di rinnovamento, introspezione e nuove possibilità, grazie ai transiti planetari che influenzano pensiero, relazioni e iniziative. Il pianeta Mercurio entra in Capricorno, invitando a pensare con metodo e obiettivi chiari, mentre la Luna in Toro favorisce equilibrio emotivo e stabilità. Inoltre, aspetti come Mercurio in quadratura con Nettuno suggeriscono una sensibilità aumentata, che può stimolare creatività ma anche confusione mentale se non si resta radicati nella realtà. Transiti Astrali del Giorno. Mercurio entra in Capricorno: favorisce organizzazione, piani concreti e buone decisioni per il futuro.

