Oroscopo 2026 di Simon & The Stars | l’anno dei Gemelli e delle grandi svolte per diversi segni

L’oroscopo 2026 di Simon & The Stars, presentato durante la puntata del 31 dicembre de La Volta Buona, offre una panoramica delle principali tendenze per l’anno. In questa occasione, si evidenziano le grandi svolte per diversi segni, con particolare attenzione ai Gemelli. Un’analisi sobria e dettagliata delle energie astrali che influenzeranno il 2026, aiutando a comprendere i possibili sviluppi personali e professionali.

L'oroscopo del 2026 svelato in tv. Durante la puntata del 31 dicembre de La Volta Buona, Simon & The Stars ha presentato in anteprima il suo oroscopo 2026, delineando un anno di grandi cambiamenti, rinascite personali e svolte professionali. Un anno che, secondo l'astrologo, sarà dominato da un grande protagonista: i Gemelli, segno che finalmente si lascia alle spalle un lungo periodo di incertezze. Ariete: l'anno della maturità e del salto di qualità. Per l'Ariete il 2026 rappresenta una vera prova di maturità. Saturno nel segno chiede responsabilità ma offre anche stabilità. La prima parte dell'anno servirà a consolidare, mentre dalla seconda metà arriveranno opportunità importanti sul lavoro, compresa la possibilità di un contratto stabile.

