Orio sosta selvaggia in aumento | Fino al 50% di multe in più

Negli ultimi tempi si registra un aumento delle soste irregolari presso l'aeroporto di Orio, con un incremento fino al 50% delle multe. L'afflusso di veicoli, soprattutto durante le festività, ha portato a una crescita delle infrazioni al divieto di sosta. Per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme, sono stati intensificati i controlli da parte delle autorità competenti.

CON LE FESTIVITÀ. Crescono il traffico verso lo scalo e anche le auto in divieto. Rafforzati i controlli. «Chiesto un tavolo di coordinamento in Prefettura».

