Oriali | Grande emozione essere in questo Napoli! Lazio? Partita complicata ma sono abbastanza positivo
Lele Oriali, responsabile della Prima Squadra del Napoli, ha commentato l’atmosfera nel club, esprimendo grande emozione per essere in questa realtà. Ha inoltre analizzato la prossima sfida contro la Lazio, definendola complicata, ma mantenendo un atteggiamento positivo. Oriali ha rilasciato queste dichiarazioni in esclusiva a Radio CRC, emittente ufficiale della SSC Napoli, offrendo uno sguardo sulla situazione attuale della squadra.
L’Head of First Team Management, Lele Oriali, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli. Queste le sue parole: Oriali: nessuno di noi pensava di condurre un’annata così straordinaria. “È una grande emozione per me essere in questo Napoli. Nessuno di noi pensava di condurre un’annata così straordinaria. Ricordo all’inizio della stagione, quando parlai con i ragazzi, c’era la convinzione di poter fare bene, ma di certo non di raggiungere certi livelli e certi traguardi. Sulla Supercoppa. Supercoppa? Come ho detto ai ragazzi subito dopo la partita, certe vittorie non arrivano per caso: sono frutto di lavoro, impegno e sacrificio quotidiani. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Leggi anche: Conferenza stampa Sarri dopo Lazio Cremonese: «Arbitri? Chiedete alla società. Di positivo c’è questo. Punto guadagnato per questo motivo, ma due persi perché…»
Leggi anche: Spalletti a Sport Mediaset: «Bravi abbastanza in tutto, ma il leone vero mette tutta la sua forza anche contro il topolino. Ritorno a Napoli? Emozione incandescente»
Manna: 'Concentrati anche oggi, pensiamo al risultato'; Manna: Napoli limitato sul mercato, un paradosso. Lucca e Lang via a gennaio, non escludo nulla; Cremonese - Napoli: protesta dei tifosi contro il divieto di trasferta.
Oriali:”Che emozione essere in questo Napoli”. - LELE ORIALI: «È una grande emozione per me essere in questo Napoli! 100x100napoli.it
Oriali: "Che emozione essere in questo Napoli. Supercoppa? Vittoria non casuale" - L'Head of First Team Management, Lele Oriali, è intervenuto in esclusiva ai ... msn.com
Oriali: "Risposte incredibili dalla squadra! Conte condottiero, che anno! Sul futuro..." - L'Head of First Team Management, Lele Oriali, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli. tuttonapoli.net
Criscitiello si è permesso di sparare a zero su un monumento del calcio italiano come Lele #Oriali Un uomo, Lele, con la U gigantesca, oltre che grande campione e grande dirigente, con una carriera alle spalle che il buon Michele non riuscirebbe ad ottenere - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.