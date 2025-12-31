Oriali | Grande emozione essere in questo Napoli! Lazio? Partita complicata ma sono abbastanza positivo

Lele Oriali, responsabile della Prima Squadra del Napoli, ha commentato l’atmosfera nel club, esprimendo grande emozione per essere in questa realtà. Ha inoltre analizzato la prossima sfida contro la Lazio, definendola complicata, ma mantenendo un atteggiamento positivo. Oriali ha rilasciato queste dichiarazioni in esclusiva a Radio CRC, emittente ufficiale della SSC Napoli, offrendo uno sguardo sulla situazione attuale della squadra.

L’Head of First Team Management,  Lele Oriali, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli. Queste le sue parole: Oriali: nessuno di noi pensava di condurre un’annata così straordinaria. “È una grande emozione per me essere in questo Napoli. Nessuno di noi pensava di condurre un’annata così straordinaria. Ricordo all’inizio della stagione, quando parlai con i ragazzi, c’era la convinzione di poter fare bene, ma di certo non di raggiungere certi livelli e certi traguardi. Sulla Supercoppa. Supercoppa? Come ho detto ai ragazzi subito dopo la partita, certe vittorie non arrivano per caso: sono frutto di lavoro, impegno e sacrificio quotidiani. 🔗 Leggi su Parlami.eu

