Oriali | Grande emozione essere in questo Napoli! Lazio? Partita complicata ma sono abbastanza positivo

Lele Oriali, responsabile della Prima Squadra del Napoli, ha commentato l’atmosfera nel club, esprimendo grande emozione per essere in questa realtà. Ha inoltre analizzato la prossima sfida contro la Lazio, definendola complicata, ma mantenendo un atteggiamento positivo. Oriali ha rilasciato queste dichiarazioni in esclusiva a Radio CRC, emittente ufficiale della SSC Napoli, offrendo uno sguardo sulla situazione attuale della squadra.

Oriali: "Che emozione essere in questo Napoli. Supercoppa? Vittoria non casuale" - L'Head of First Team Management, Lele Oriali, è intervenuto in esclusiva ai ... msn.com

Oriali: "Risposte incredibili dalla squadra! Conte condottiero, che anno! Sul futuro..." - L'Head of First Team Management, Lele Oriali, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli. tuttonapoli.net

Criscitiello si è permesso di sparare a zero su un monumento del calcio italiano come Lele #Oriali Un uomo, Lele, con la U gigantesca, oltre che grande campione e grande dirigente, con una carriera alle spalle che il buon Michele non riuscirebbe ad ottenere - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.