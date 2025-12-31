Oriali | Conte è un condottiero non si abbatte davanti alle difficoltà La squadra lo ha seguito compattandosi

Lele Oriali, intervistato da Radio Crc, ha espresso il suo entusiasmo nel far parte del Napoli, sottolineando l’importanza della leadership di Conte, definito un condottiero capace di mantenere la squadra unita di fronte alle sfide. Oriali ha evidenziato come la squadra abbia dimostrato compattezza e determinazione, riflettendo un ambiente di lavoro positivo e motivato, elemento fondamentale per il percorso del club.

SSC Napoli, Oriali: "Risposte incredibili dalla squadra! Conte condottiero, che anno! Sul futuro..." - L'Head of First Team Management, Lele Oriali, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli. msn.com

Oriali: "Conte fuoriclasse, ma Atalanta e Inter favorite per lo scudetto" - Ancora oggi non si capisce come mai una squadra che vince il campionato arriva a 40 punti dalla primo posto ... corrieredellosport.it

Oriali: «Conte è un condottiero, non si abbatte davanti alle difficoltà. La squadra lo ha seguito, compattandosi» A Radio Crc: «Ciò che è stato raggiunto deve essere un punto di partenza, frutto della simbiosi tra squadra e tecnico. La vittoria in Supercoppa non - facebook.com facebook

Conte, Immobile, Oriali e Skorupski all’ospedale pediatrico di Riyadh x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.