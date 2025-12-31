Oriali | Conte è un condottiero non si abbatte davanti alle difficoltà La squadra lo ha seguito compattandosi

Da ilnapolista.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lele Oriali, intervistato da Radio Crc, ha espresso il suo entusiasmo nel far parte del Napoli, sottolineando l’importanza della leadership di Conte, definito un condottiero capace di mantenere la squadra unita di fronte alle sfide. Oriali ha evidenziato come la squadra abbia dimostrato compattezza e determinazione, riflettendo un ambiente di lavoro positivo e motivato, elemento fondamentale per il percorso del club.

Radio Crc, radio partner del Napoli, ha intervistato Lele Oriali. Le parole di Oriali. «È una grande emozione per me essere in questo Napoli. Nessuno di noi pensava di condurre un’annata così straordinaria. Ricordo all’inizio della stagione, quando parlai con i ragazzi, c’era la convinzione di poter fare bene, ma di certo non di raggiungere certi livelli e certi traguardi». Sulla Supercoppa vinta: «Come ho detto ai ragazzi subito dopo la partita, certe vittorie non arrivano per caso: sono frutto di lavoro, impegno e sacrificio quotidiani. La squadra ha dimostrato carattere ed orgoglio, soprattutto per la maglia che indossano e per la città che rappresentano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

oriali conte 232 un condottiero non si abbatte davanti alle difficolt224 la squadra lo ha seguito compattandosi

© Ilnapolista.it - Oriali: «Conte è un condottiero, non si abbatte davanti alle difficoltà. La squadra lo ha seguito, compattandosi»

Leggi anche: Conte ha reso il Napoli remissivo davanti alle difficoltà (Condò)

Leggi anche: Max Allegri «fuori controllo», l’accusa del Napoli e la raffica di insulti a Oriali mentre lo trattengono: cosa gli ha urlato davanti alle telecamere – Il video

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

oriali conte 232 condottieroOriali: "Conte il condottiero di questo Napoli. Scudetto? Lotta a cinque" - Ricordo all'inizio della stagione, quando parlai con i ragazzi, c'era la convin ... corrieredellosport.it

oriali conte 232 condottieroSSC Napoli, Oriali: "Risposte incredibili dalla squadra! Conte condottiero, che anno! Sul futuro..." - L'Head of First Team Management, Lele Oriali, &#232; intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli. msn.com

Oriali: "Conte fuoriclasse, ma Atalanta e Inter favorite per lo scudetto" - Ancora oggi non si capisce come mai una squadra che vince il campionato arriva a 40 punti dalla primo posto ... corrieredellosport.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.