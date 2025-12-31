Oriali | Conte è un condottiero non si abbatte davanti alle difficoltà La squadra lo ha seguito compattandosi
Lele Oriali, intervistato da Radio Crc, ha espresso il suo entusiasmo nel far parte del Napoli, sottolineando l’importanza della leadership di Conte, definito un condottiero capace di mantenere la squadra unita di fronte alle sfide. Oriali ha evidenziato come la squadra abbia dimostrato compattezza e determinazione, riflettendo un ambiente di lavoro positivo e motivato, elemento fondamentale per il percorso del club.
Radio Crc, radio partner del Napoli, ha intervistato Lele Oriali. Le parole di Oriali. «È una grande emozione per me essere in questo Napoli. Nessuno di noi pensava di condurre un’annata così straordinaria. Ricordo all’inizio della stagione, quando parlai con i ragazzi, c’era la convinzione di poter fare bene, ma di certo non di raggiungere certi livelli e certi traguardi». Sulla Supercoppa vinta: «Come ho detto ai ragazzi subito dopo la partita, certe vittorie non arrivano per caso: sono frutto di lavoro, impegno e sacrificio quotidiani. La squadra ha dimostrato carattere ed orgoglio, soprattutto per la maglia che indossano e per la città che rappresentano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
