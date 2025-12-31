Oriali | Bello essere a Napoli vincere non è un caso

Da forzazzurri.net 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gabriele Oriali, dirigente del Napoli, ha commentato la sua esperienza in città durante un'intervista a Radio CRC. Le sue parole riflettono l’orgoglio e la soddisfazione di essere parte di un ambiente vincente, sottolineando che i successi del club non sono casuali. Un’occasione per conoscere meglio il suo percorso e il legame con la realtà azzurra, in un racconto che evidenzia l’importanza del lavoro e della passione.

Le parole del dirigente azzurro sulla sua avventura napoletana. Gabriele Oriali, dirigente partenopeo, è intervenuto a Radio CRC per parlare della sua avventura in terra . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

oriali bello essere a napoli vincere non 232 un caso

© Forzazzurri.net - Oriali: “Bello essere a Napoli, vincere non è un caso”

Leggi anche: Zazzaroni e il caso Allegri-Oriali: «Il comunicato del Napoli non l’ho capito. Oriali non ha bisogno della protezione del club»

Leggi anche: Napoli Bologna, David Neres si racconta: «Sono emozionato e concentrato, bello giocare per vincere. Sconfitta in campionato? Ci colpì duramente. Vincere è l’unica cosa che conta»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Napoli, Conte alla vigilia: «Bello arrivare in finale, ma poi ci si ricorda soltanto di chi vince».

oriali bello essere napoliOriali: “Bello essere a Napoli, vincere non è un caso” - Gabriele Oriali, dirigente partenopeo, è intervenuto a Radio CRC per parlare della sua ... msn.com

oriali bello essere napoliOriali: "Conte il condottiero di questo Napoli. Scudetto? Lotta a cinque" - Ricordo all'inizio della stagione, quando parlai con i ragazzi, c'era la convin ... corrieredellosport.it

oriali bello essere napoliOriali:”Che emozione essere in questo Napoli”. - LELE ORIALI: «È una grande emozione per me essere in questo Napoli! 100x100napoli.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.