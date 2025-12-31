Quest'anno, il Capodanno si accompagna a una crescente passione per

Il gran finale sarà proprio nella notte di capodanno. Che sarà il culmine di quella che potremmo definire una Stranger Things mania. La serie di Netflix nel corso degli anni è diventata un vero e proprio fenomeno, però con questa stagione che si chiuderà col botto, subito dopo i botti per «cacciare» il 2025 e accogliere il 2026. Riassumiamo per i non addetti ai lavori come si è arrivati all'attuale delirio dei fan. Dopo un'attesa lunga quasi quattro anni, la quinta stagione è stata rilasciata in due volumi e una super puntata finale: il primo a novembre, il secondo a Natale, il gran finale è in arrivo (con una durata decisamente superiore al normale, quasi un mini film: e allora sveglie puntate alle 2 del mattino, ora italiana). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ora "Stranger Things" è la mania di Capodanno

Leggi anche: Stranger Things 5: i primi minuti in anteprima per lo Stranger Things Day! Dove e come partecipare all'evento

Leggi anche: Stranger Things 5, la durata extra-size del finale che Netflix lancia a Capodanno: siete pronti?

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sono fermo a questo frame del trailer finale di Stranger Things. Perché Dustin è così disperato Dov’è Steve - facebook.com facebook

Propositi post Stranger Things: adesso basta con la nostalgia x.com