ONEXSUGAR WALLET | One Netbook anticipa una console portatile pieghevole pensata per il retro gaming

One Netbook presenta ONEXSUGAR WALLET, una console portatile con display pieghevole progettata per il retro gaming. Questa soluzione innovativa mira a offrire un’esperienza di gioco versatile e compatta, rispondendo alle esigenze degli appassionati di gaming retrò. La novità si inserisce in un mercato in crescita, puntando sulla praticità e sulla qualità del design per attrarre utenti alla ricerca di un dispositivo funzionale e innovativo.

One Netbook ha svelato in anteprima ONEXSUGAR WALLET, una nuova console portatile con display pieghevole che punta a distinguersi in un mercato sempre più competitivo. Il dispositivo si presenta come un esperimento audace, pensato soprattutto per il retro gaming, ma con ambizioni tecniche che vanno oltre la semplice emulazione. Un nuovo esperimento di One Netbook nel gaming portatile. Dopo soluzioni fuori dagli schemi come ONEXSUGAR SUGAR 1 a doppio schermo, One Netbook continua a esplorare form factor non convenzionali. Con ONEXSUGAR WALLET l’azienda prova a portare il concetto di display foldable nel mondo delle console handheld, un territorio finora quasi esclusivo di smartphone e laptop. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - ONEXSUGAR WALLET: One Netbook anticipa una console portatile pieghevole pensata per il retro gaming Leggi anche: Recensione ROG Xbox Ally X. Finalmente una vera console portatile Leggi anche: Recensione ASUS ROG Xbox Ally X: la prima fusione tra una console ed un PC Gaming Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. ONEXSUGAR Wallet è la nuova console handheld con display pieghevole: diamo un’occhiata al teaser; Addio doppio schermo, il futuro degli handheld è foldable; OneXSugar Wallet emerge come la prima console Android portatile con uno schermo pieghevole da 8 pollici; Stai valutando uno smartphone pieghevole per giocare? Dai un’occhiata a questa console. ONEXSUGAR WALLET: la nuova console portatile pieghevole di One-Netbook anticipata da un teaser - Netbook ha anticipato ONEXSUGAR WALLET, una console portatile con display pieghevole da 8,01 pollici in rapporto 4:3 e risoluzione 2480×1860, pensata soprattutto per il retro- techgaming.it

Il palmare retrò OneXSugar Wallet punta a 'ridefinire la portabilità' con un display OLED pieghevole da 8 pollici - Netbook è un palmare retrò a conchiglia che abbina un display OLED pieghevole da 8,01 pollici con controlli di gioco integrati, posizionandosi come il primo dispositivo di gioc ... notebookcheck.it

Stai valutando uno smartphone pieghevole per giocare? Dai un’occhiata a questa console - OneXSugar Wallet potrebbe avere successo, a patto che riesca a trovare il giusto equilibrio tra qualità, prestazioni e prezzo finale. gizchina.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.