One Piece l' attore di Zoro sostiene il gioco di carte del manga partecipando anche ai tornei

Con l’attesa della seconda stagione live-action di One Piece su Netflix, Mackenyu, interprete di Zoro, ha condiviso il suo interesse per il gioco di carte ispirato al manga. La partecipazione ai tornei evidenzia un aspetto inaspettato e interessante del personaggio, offrendo ai fan una prospettiva diversa sulla saga e sul talento dell’attore al di fuori del set.

Con la seconda stagione live-action di One Piece in arrivo su Netflix a marzo 2026, Mackenyu intanto mostra la sua passione per il gioco di carte ispirato alla saga, che rivela un lato inatteso e divertente del suo Zoro. Mackenyu, interprete di Roronoa Zoro nel live-action di One Piece, non solo incarna il celebre spadaccino, ma è anche un appassionato del One Piece Card Game, dimostrando abilità sorprendenti e coinvolgendo assistenti di Eiichiro Oda in competizioni agguerrite. Zoro tra spade e carte Mackenyu non si limita a interpretare il coraggioso Roronoa Zoro nel live-action di One Piece firmato da Netflix, ma ha sviluppato una vera e propria ossessione per il One Piece Card Game, lanciato nel 2022.

