Omicidio Rob Reiner bloccata la diffusione dei referti medici dal tribunale

Il tribunale di Los Angeles ha ordinato il blocco della diffusione dei referti medici relativi all’omicidio della coppia Rob Reiner, mantenendo riservate le informazioni fino al termine delle indagini in corso. Questa misura mira a tutelare la privacy delle persone coinvolte e garantire un’analisi imparziale dei fatti. La questione resta sotto osservazione, con aggiornamenti che saranno comunicati al termine delle procedure investigative.

