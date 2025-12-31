Omicidio di Rob Reiner e della moglie | stop alla diffusione dei referti

Il Dipartimento di Polizia ha disposto il divieto di divulgazione dei referti medici relativi alla morte di Rob Reiner e della moglie Michele Singer. La misura mira a tutelare la privacy delle persone coinvolte e garantire il rispetto delle procedure investigative. La notizia sottolinea l’attenzione delle autorità nel preservare la riservatezza in casi sensibili come questo.

Il Dipartimento di Polizia ha chiesto e ottenuto lo stop alla diffusione dei referti medici legati alla morte del regista Rob Reiner e della moglie Michele Singer. Lo ha stabilito un tribunale e comunicato l’Ufficio del medico legale della contea. L’ordine è stato ricevuto alla vigilia di Natale. Su tutta la documentazione sanitaria, mentre l’indagine prosegue per omicidio, è stato apposto «un blocco di sicurezza». In una nota si legge: «Benché in precedenza siano state rese note la causa e le modalità del decesso, a seguito dell’ordine del tribunale tali informazioni non sono più disponibili. Nessun’altra informazione o documento, incluso il rapporto del medico legale, potrà essere diffuso o pubblicato sul sito fino a nuovo avviso». 🔗 Leggi su Lettera43.it

